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Адвокат заявляет о нарушении прав активиста Приходько в СИЗО в Крыму

Новости » Общество     21.11.2019 - 16:02
Адвокат заявляет о нарушении прав активиста Приходько в СИЗО в Крыму
Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Приходько не разрешают свидания с семьей

Арестованного в аннексированом Крыму украинского активиста Олега Приходько держат в спецблоке СИЗО Симферополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что Приходько в СИЗО посетил адвокат Назим Шейхмамбетов.

"В СИЗО у нас с ним получилось провести короткое свидание. Олег Аркадьевич выглядит довольно неплохо, критических жалоб на состояние здоровья нет, лекарства ему передают своевременно. Его держат в спецблоке, в так называемой камере двойке", - сказал адвокат.

По словам Шейхмамбетова, он обсудил с Приходько ход уголовного дела. Адвокат подтвердил, что семьи Приходько отказывают в свидании с ним.

"Связи у Олега Аркадьевича нет, единственная возможность связаться с семьей - это письма. Насколько мне известно, свидание его родственникам пока не разрешили. Это уже такая устоявшаяся практика в Крыму, но мы будем писать заявления, настаивать", - отметил адвокат.

Как известно, о задержании Приходько стало известно 10 октября. Суд арестовал проукраинского активиста до 10 декабря. Российская ФСБ обвинила жителя Крыма Олега Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее РБК-Украина писало, что адвокат арестованного в анексованому Крыму активиста Олега Приходько Назим Шеихмамбетов заявил, что защита будет осуществляться через рассмотрение жалоб в международных институтах, в частности в Европейском суде по правам человека и в комитетах ООН.

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