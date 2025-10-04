UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Суд у Києві арештував водія, який побив і кинув на дорозі велосипедиста

Фото: прокуратура звинувачує водія у побитті чоловіка і залишенні того у небезпечному стані (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Оксана Тесленко

Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes, який у Києві жорстоко побив, а потім залишив непритомного велосипедиста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

Запобіжний захід водію

"Сьогодні, 4 жовтня 2025 року, за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, 44-річному мешканцю Київської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні. 

Фото:затриманий у суді  (t.me/pgo_gov_ua) 

Термін діі запобіжного заходу - 31 жовтня 2025 року..

Вчора затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст. 135 КК України, а саме у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Нагадаємо, у Києві водій Mercedes напав на велосипедиста, який зробив йому зауваження через зупинку на велодоріжці. Чоловік кілька разів вдарив потерпілого в голову, від чого той знепритомнів. Постраждалого госпіталізували у важкому стані, а нападника затримала поліція.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні за порушення правил зупинки й стоянки водіїв можуть оштрафувати, а авто - евакуювати.

КиївДТПСудВелосипед