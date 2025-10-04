Суд в Киеве арестовал водителя, который избил и бросил на дороге велосипедиста

Мера пресечения водителю

"Сегодня, 4 октября 2025 года, по ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева, 44-летнему жителю Киевской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Фото: задержанный в суде (t.me/pgo_gov_ua)

Срок действия меры пресечения - 31 октября 2025 года.

Вчера задержанному сообщили о подозрении по ч.3 ст. 135 УК Украины, а именно в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.