Суд у Києві арештував водія, який побив і кинув на дорозі велосипедиста
Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes, який у Києві жорстоко побив, а потім залишив непритомного велосипедиста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.
Запобіжний захід водію
"Сьогодні, 4 жовтня 2025 року, за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, 44-річному мешканцю Київської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні.
Фото:затриманий у суді (t.me/pgo_gov_ua)
Термін діі запобіжного заходу - 31 жовтня 2025 року..
Вчора затриманому повідомили про підозру за ч.3 ст. 135 КК України, а саме у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.
Нагадаємо, у Києві водій Mercedes напав на велосипедиста, який зробив йому зауваження через зупинку на велодоріжці. Чоловік кілька разів вдарив потерпілого в голову, від чого той знепритомнів. Постраждалого госпіталізували у важкому стані, а нападника затримала поліція.
