Суд в Киеве арестовал водителя, который избил и бросил на дороге велосипедиста
Суд избрал меру пресечения водителю Mercedes, который в Киеве жестоко избил, а затем оставил без сознания велосипедиста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.
Мера пресечения водителю
"Сегодня, 4 октября 2025 года, по ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева, 44-летнему жителю Киевской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Фото: задержанный в суде (t.me/pgo_gov_ua)
Срок действия меры пресечения - 31 октября 2025 года.
Вчера задержанному сообщили о подозрении по ч.3 ст. 135 УК Украины, а именно в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.
Напомним, в Киеве водитель Mercedes напал на велосипедиста, который сделал ему замечание из-за остановки на велодорожке. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего в голову, от чего тот потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавшего задержала полиция.
