Главная » Жизнь

Суд в Киеве арестовал водителя, который избил и бросил на дороге велосипедиста

Киев, Суббота 04 октября 2025 23:20
Суд в Киеве арестовал водителя, который избил и бросил на дороге велосипедиста Фото: прокуратура обвиняет водителя в избиении мужчины и оставлении того в опасном состоянии (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Оксана Тесленко

Суд избрал меру пресечения водителю Mercedes, который в Киеве жестоко избил, а затем оставил без сознания велосипедиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Мера пресечения водителю

"Сегодня, 4 октября 2025 года, по ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева, 44-летнему жителю Киевской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Суд в Киеве арестовал водителя, который избил и бросил на дороге велосипедистаФото: задержанный в суде (t.me/pgo_gov_ua)

Срок действия меры пресечения - 31 октября 2025 года.

Вчера задержанному сообщили о подозрении по ч.3 ст. 135 УК Украины, а именно в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.

Напомним, в Киеве водитель Mercedes напал на велосипедиста, который сделал ему замечание из-за остановки на велодорожке. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего в голову, от чего тот потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а нападавшего задержала полиция.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине за нарушение правил остановки и стоянки водителей могут оштрафовать, а авто - эвакуировать.

Киев ДТП Суд Велосипед
