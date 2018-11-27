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Суд в Керчи завтра изберет меру пресечения капитану украинского судна

Новости » Общество    27.11.2018 - 14:40
Суд в Керчи завтра изберет меру пресечения капитану украинского судна
Иллюстративное фото (Униан)

Адвокат Эдем Семедляев выехал на встречу с командиром буксира "Яны Капу"

Суд оккупантов в Керчи в среду, 28 ноября, может избрать меру пресечения командиру буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook журналиста "Радио свобода" Антона Наумлюка.

"Командир буксира "Яны Капу", старшина первой статьи Олег Мельничук (1995 года рождения), захваченный российскими пограничниками, находится в Белогорском ИВС. Адвокат Эдем Семедляев выехал на встречу с ним. Мера пресечения для него будет избрана завтра", - написал он.

Суд в Керчи завтра изберет меру пресечения капитану украинского суднаОтметим, пограничникам российской Федеральной службы безопасности и военнослужащим Вооруженных сил РФ, которые совершили нападение на украинских моряков, сообщили о подозрении.

Также Международный комитет Красного Креста пообещал содействовать доступу к захваченным после атаки на украинские корабли морякам.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил пребывание контрразведчиков на захваченных российской стороной кораблях. По информации СБУ, один из них получил тяжелое ранение после того, как российский штурмовик применил неуправляемые ракеты.

Накануне руководитель Генштаба Виктор Муженко заявил, что украинская сторона не имеет связи с ранеными военными моряками.

 

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