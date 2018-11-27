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Суд у Керчі завтра обере запобіжний захід капітану українського судна

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 14:40
Суд у Керчі завтра обере запобіжний захід капітану українського судна
Іллюстративне фото (Уніан)

Адвокат Едем Семедляєв виїхав на зустріч з командиром буксира "Яни Капу"

Суд окупантів в Керчі у середу, 28 листопада, може обрати запобіжний захід командиру буксира "Яни Капу" Олегу Мельничуку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook журналіста "Радіо Свободи" Антона Наумлюка.

"Командир буксира "Яни Капу", старшина першої статті Олег Мельничук (1995 року народження), захоплений російськими прикордонниками, перебуває в Білогірському ІТТ. Адвокат Едем Семедляєв виїхав на зустріч з ним. Запобіжний захід для нього буде обраний завтра", - написав він.

Суд у Керчі завтра обере запобіжний захід капітану українського суднаВідзначимо, прикордонникам російської Федеральної служби безпеки та військовослужбовцям Збройних сил РФ, які здійснили напад на українських моряків, повідомили про підозру.

Також Міжнародний комітет Червоного Хреста пообіцяв сприяти доступу до захоплених після атаки на українські кораблі моряків.

Глава Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив перебування контррозвідників на захоплених російською стороною кораблях. За інформацією СБУ, один з них отримав важке поранення після того, як російський штурмовик застосував некеровані ракети.

Напередодні керівник Генштабу Віктор Муженко заявив, що українська сторона не має зв'язку з пораненими військовими моряками.

 

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