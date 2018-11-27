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Красный Крест обещает способствовать доступу к захваченным морякам

Новости » Политика    27.11.2018 - 12:26
Красный Крест обещает способствовать доступу к захваченным морякам
Фото: глава Красного Креста Петер Маурер (icrc.org)

Красный Крест также приложит усилия к оказанию помощи раненым

Международный комитет Красного Креста будет способствовать доступу к захваченным после атаки на украинские корабли морякам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Павла Климкина в Twitter.

По словам Климкина, он с утра провел переговоры с главой Красного Креста Петером Маурером. Он также отметил, что гуманитарная организация приложит все усилия для обеспечения доступа к захваченным морякам и оказания им необходимой медицинской помощи.

Красный Крест обещает способствовать доступу к захваченным морякам

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил пребывание контрразведчиков на захваченных российской стороной кораблях. По информации СБУ, один из них получил тяжелое ранение после того, как российский штурмовик применил неуправляемые ракеты.

Накануне руководитель Генштаба Виктор Муженко заявил, что украинская сторона не имеет связи с ранеными военными моряками.

"Связи с ними нет. Информацию о раненых мы получили через Красный Крест", - сказал он и предположил, что раненые украинские моряки могут быть рассредоточены по больницам Керчи или даже за городом.

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