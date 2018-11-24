Суд избрал меры пресечения нападавшим на главу ВККСУ

Фото: Сергей Козьяков (vkksu.gov.ua)

Трем нападавшим на Козьякова суд избрал ночной домашний арест

Суд избрал меры пресечения нападавшим на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергея Козьякова. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Как сообщается, трем нападавшим на Козьякова суд избрал ночной домашний арест, четвертом - круглосуточный домашний арест.

"Трем лицам суд избрал ночной домашний арест, четвертом - круглосуточный домашний арест. Определяемся относительно возможного обжалования. На решение этого вопроса у прокуратуры есть 5 дней", - рассказала она.

Напомним, ранее сообщалось,что задержанным за нападение на председателя Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова объявили о подозрении.

Накануне полиция задержала подозреваемых в нападении на главу ВККС. Сам Козьяков утверждал, что правоохранители задержали пять человек.

Инцидент произошел 16 ноября, один из напавших плеснул в лицо председателю ВККС зеленкой, а другой вылил зеленку на одежду. После этого нападавшие скрылись. По факту нападения возбуждено уголовное дело.