Суд избрал меры пресечения нападавшим на главу ВККСУ

Трем нападавшим на Козьякова суд избрал ночной домашний арест
Суд избрал меры пресечения нападавшим на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергея Козьякова. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.
Как сообщается, трем нападавшим на Козьякова суд избрал ночной домашний арест, четвертом - круглосуточный домашний арест.
"Трем лицам суд избрал ночной домашний арест, четвертом - круглосуточный домашний арест. Определяемся относительно возможного обжалования. На решение этого вопроса у прокуратуры есть 5 дней", - рассказала она.
Напомним, ранее сообщалось,что задержанным за нападение на председателя Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова объявили о подозрении.
Накануне полиция задержала подозреваемых в нападении на главу ВККС. Сам Козьяков утверждал, что правоохранители задержали пять человек.
Инцидент произошел 16 ноября, один из напавших плеснул в лицо председателю ВККС зеленкой, а другой вылил зеленку на одежду. После этого нападавшие скрылись. По факту нападения возбуждено уголовное дело.