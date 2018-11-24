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Суд обрав запобіжні заходи нападникам на главу ВККСУ

Новини » Надзвичайні події    24.11.2018 - 19:10
Суд обрав запобіжні заходи нападникам на главу ВККСУ
Фото: Сергій Козьяков (vkksu.gov.ua)

Трьом нападникам на Козьякова суд обрав нічний домашній арешт

Суд обрав запобіжні заходи нападникам на главу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Сергія Козьякова. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця прокуратури Надія Максимець.

Як повідомляється, трьом нападникам на Козьякова суд обрав нічний домашній арешт, четвертому - цілодобовий домашній арешт.

"Трьом особам суд обрав нічний домашній арешт, четвертому - цілодобовий домашній арешт. Визначаємось щодо можливого оскарження. На вирішення цього питання у прокуратури є 5 днів", - розказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося,що затриманим за напад на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова оголосили про підозру.

Напередодні поліція затримала підозрюваних в нападі на главу ВККС. Сам Козьяков стверджував, що правоохоронці затримали п'ять осіб.

Інцидент стався 16 листопада, один з нападників плеснув в обличчя голові ВККС зеленкою, а інший вилив зеленку на одяг. Після цього нападники зникли. За фактом нападу порушено кримінальну справу.

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