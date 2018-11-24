Суд обрав запобіжні заходи нападникам на главу ВККСУ

Трьом нападникам на Козьякова суд обрав нічний домашній арешт
Суд обрав запобіжні заходи нападникам на главу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Сергія Козьякова. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця прокуратури Надія Максимець.
Як повідомляється, трьом нападникам на Козьякова суд обрав нічний домашній арешт, четвертому - цілодобовий домашній арешт.
"Трьом особам суд обрав нічний домашній арешт, четвертому - цілодобовий домашній арешт. Визначаємось щодо можливого оскарження. На вирішення цього питання у прокуратури є 5 днів", - розказала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося,що затриманим за напад на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова оголосили про підозру.
Напередодні поліція затримала підозрюваних в нападі на главу ВККС. Сам Козьяков стверджував, що правоохоронці затримали п'ять осіб.
Інцидент стався 16 листопада, один з нападників плеснув в обличчя голові ВККС зеленкою, а інший вилив зеленку на одяг. Після цього нападники зникли. За фактом нападу порушено кримінальну справу.