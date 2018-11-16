В Киеве напали на председателя ВККС

Фото: Сергей Козььяков (vkksu.gov.ua)

Неизвестные плеснули в лицо и на одежду Сергея Козьякова зеленкой

На выходе из отеля Hilton в Киеве сегодня, 16 ноября около 13:00, неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебно юридическую газету".

Сообщается, что один из нападавших плеснул в лицо главе ВККС зеленкой, а другой плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись.

На месте происшествия находятся полиция и машина скорой помощи.

Отметим, что сегодня в в отеле Hilton в Киеве проходит VII Судебный форум.

Напомним, в Киеве в сентябре возле собственного дома было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука. Информация внесена в единый реестр досудебных расследований по статье 296 ("Хулиганство"). Сообщалось что полиция не задержала нападавшего. Сам Дячук нападение связывает с профессиональной деятельностью, о чем свидетельствуют угрозы расправиться с судьей.

Как известно, под председательством Дячука происходят слушания дела убийства людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года.