В Киеве напали на председателя ВККС

Неизвестные плеснули в лицо и на одежду Сергея Козьякова зеленкой
На выходе из отеля Hilton в Киеве сегодня, 16 ноября около 13:00, неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебно юридическую газету".
Сообщается, что один из нападавших плеснул в лицо главе ВККС зеленкой, а другой плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись.
На месте происшествия находятся полиция и машина скорой помощи.
Отметим, что сегодня в в отеле Hilton в Киеве проходит VII Судебный форум.
Напомним, в Киеве в сентябре возле собственного дома было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука. Информация внесена в единый реестр досудебных расследований по статье 296 ("Хулиганство"). Сообщалось что полиция не задержала нападавшего. Сам Дячук нападение связывает с профессиональной деятельностью, о чем свидетельствуют угрозы расправиться с судьей.
Как известно, под председательством Дячука происходят слушания дела убийства людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года.