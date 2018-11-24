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Задержанным за нападение на главу ВККС объявили о подозрении

Новости » Происшествия    24.11.2018 - 13:15
Задержанным за нападение на главу ВККС объявили о подозрении
Фото: Сергей Козьяков (vkksu.gov.ua)

Прокуратура пытается установить заказчиков нападения на Козьякова

Задержанным за нападение на главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова объявили о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

Сообщается, что четверым задержанным объявили о подозрении в насилии в отношении государственного или общественного деятеля. В Шевченковский райсуд Киева направили ходатайство об аресте.

По данным следствия, возле отеля, где проходил VII Судебный форум, подозреваемые дождались, когда Козяков выйдет на улицу, и облили его зеленкой. Двое из них присутствовали на месте для силовой поддержки, если бы глава ВККС оказал сопротивление. При этом, как утверждает следствие, один из нападавших получал по мобильному телефону указания от неизвестного.

"Принимаются меры для установления заказчиков этого преступления для привлечения их к уголовной ответственности", - добавили в прокуратуре.

Задержанным за нападение на главу ВККС объявили о подозрении

Напомним, накануне полиция задержала подозреваемых в нападении на главу ВККС. Сам Козьяков утверждал, что правоохранители задержали пять человек.

Инцидент произошел 16 ноября, по факту нападения открыли уголовное дело.

 

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