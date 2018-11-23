Полиция задержала подозреваемых в нападении на главу ВККС

Фото: задержание одного из нападавших (kyiv.npu.gov.ua)

Один из злоумышленников признался, что получил 200 долларов за "работу"

В Киеве полиция задержала подозреваемых в нападении на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киева.

Как отмечается, двух исполнителей и их возможных сообщников задержали по месту жительства, где одновременно проводятся обыски. Один из фигурантов признался, что за "работу" им заплатили 200 долларов.

После нападения, которое произошло 16 ноября на бульваре Тараса Шевченко, там провели все необходимые следственные действия. В частности были обнаружены записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали нападавших и их возможных сообщников.

В результате оперативно-розыскных действий полицейские установили изображенных на видео мужчин, а затем на основании решения суда сегодня одновременно проводят в их домах обыски. Правоохранители уже изъяли одежду, в которой злоумышленники совершали правонарушения.

После этого их доставят в управление полиции для проведения дальнейших следственных действий, чтобы установить все обстоятельства совершения правонарушения и роль каждого из них для предоставления правовой оценки их действиям. За совершенное правонарушение мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: обыски у злоумышленников (kyiv.npu.gov.ua)

В комментарии РБК-Украина, Козьяков рассказал, что задержано 5 нападающих. Он также рассказал, что сразу дал полиции все необходимые показания в качестве потерпевшего.

"Только вот появилась информация о задержании группы из 5 человек, 4 исполнители и один организатор. Я сразу дал показания в качестве потерпевшего, я лично вызвал полицию в тот день", - сказал он.

Напомним, 16 ноября столичной полиции поступило сообщение о том, что облили зеленкой председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины. По вызову выехала следственно-оперативная группа. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по факту нападения.

Сообщалось, что нападавших было двое: один плеснул в лицо председателю ВККС зеленкой, а другой вылил зеленку на одежду. После этого они исчезли.