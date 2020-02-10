Суд избрал меру пресечения Зверобой

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтерке Марусе Зверобой, которою подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Прокурор просил применить к ней меру пресечения в виде личного обязательства. Суд полностью удовлетворил ходатайство.

Ее обязали сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.

РБК-Украина писало, что 6 февраля волонтерке Зверобой вручили подозрение из-за угроз Зеленскому.

По данным следствия, она с нардепом Софией Фединой 26 октября в одном из львовских кафе в трансляции через Facebook и YouTube угрожала президенту. Отметим, в ноябре 2019 года у Зверобой проходили обыски по этому делу. В ходе обысков у нее изъяли несколько единиц оружия.

Также народного депутата Украины Софию Федину повторно вызывают в Государственное бюро расследований на 12 февраля для вручения подозрения. Федина не пришла в ГБР для вручения подозрения 6 февраля, поэтому ее вызывают повторно.

РБК-Украина писало, что обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, Зверобой и Федина высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.