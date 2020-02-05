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Федину вызывают в ГБР для вручения подозрения

Новости » Политика     05.02.2020 - 10:36
Федину вызывают в ГБР для вручения подозрения
Фото: София Федина (prm.ua)

Народный депутат Украины вызывается для вручения уведомления о подозрении

Народный депутат Украины София Федина вызвана в Государственное бюро расследований (ГБР) для вручения письменного сообщения о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Народного депутата Федину вызывают в бюро на 6 февраля 2020 года.

"Повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы. В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федина София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку на официальном сайте Офиса генерального прокурора ", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил открытие уголовного дела против Федины. Заявление на нее написал депутат из фракции "Слуга народа" Александра Качура.

Напомним, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, Федина и волонтер Маруся Звиробий высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Федина позже рассказала, что ей начали поступать угрозы после этих высказываний, после чего она подала заявление в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел.

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