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Волонтерке Зверобой вручили подозрение из-за угроз Зеленскому

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 17:34
Волонтерке Зверобой вручили подозрение из-за угроз Зеленскому
Фото: Маруся Зверобой (facebook.com/marusyazvirobiy1)

Нардеп Федина проигнорировала вызов в ГБР

По делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому вручили подозрение волонтерке Марусе Зверобой. Об этом говорится в сообщении Госбюро расследований.

Сообщается, что следователи центрального аппарата ГБР сообщили Зверобой о подозрении в угрозе Зеленскому убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, она с нардепом Софией Фединой 26 октября в одном из львовских кафе в трансляции через Facebook и YouTube угрожала президенту.

Также сообщается, что Федина на вручение подозрении в Госбюро расследований не явилась.

"В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2019 года у Зверобой проходили обыски по этому делу. В ходе обысков у нее изъяли несколько единиц оружия.

Отметим, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, Зверобой и Федина высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

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