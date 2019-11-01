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ГБР будет расследовать дело нардепа Фединой

Новости » Политика     01.11.2019 - 19:13
ГБР будет расследовать дело нардепа Фединой
Фото: София Федина (prm.ua)

Уголовное дело открыто из-за высказываний в адрес президента

Дело народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Фединой, которая раскритиковала общение президента Владимира Зеленского с добровольцами, будет расследоваться Государственным бюро расследований. Об этом на запрос РБК-Украина сообщили в ГБР.

Так, в Госбюро расследований подтвердили, что Генеральной прокуратурой было начато производство касательно возможного совершения преступления нардепом Фединой.

"Производство открыто, прокураторой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Подследственность определена за ГБР", - сообщили в ГБР

Напомним, ранее в пятницу Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил открытие уголовного дела против Фединой.

"Да, это правда. И не только он, но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует", - сказал Рябошапка.

Отметим, что заявление на Федину написал депутат из фракции "Слуга народа" Александра Качура.

Напомним, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, Федина и волонтер Маруся Звиробий высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Федина позже рассказала, что ей начали поступать угрозы после этих высказываний, после чего она подала заявление в Генеральную прокуратуру и в Министерство внутренних дел. Однако, эти заявления у нее не приняли, отметив, что в них отсутствует состав преступления. Федина назвала это "двойными стандартами".

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