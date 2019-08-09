Суд избрал меру пресечения подозреваемому по делу "Роттердам+"

Соломенский районный суд города Киева разрешил выйти из-под стражи под залог в 2 млн гривен одном из подозреваемых в деле "Роттердам+", бывшему члену НКРЕКП Владимиру Евдокимову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и дело".

Как сообщается, НАБУ и САП подозревают его к причастности к нанесению 18,83 млрд гривен убытков от внедрения формулы "Роттердам+".

Как известно, НАБУ и САП просили суд взять Евдокимова под стражу с альтернативой залога в 50 млн гривенн. Свое ходатайство прокурор САП Виталий Пономаренко аргументировал тем, что существуют риски препятствование следствию. По его словам, Евдокимов может скрываться от следствия, поскольку 4 из 6 подозреваемых по этому делу уже находятся за рубежом.

Кроме того, он может незаконно влиять на свидетелей, специалистов, экспертов, других подозреваемых и уничтожить, скрыть или исказить вещи и документы, имеющие значение для расследования. В частности, Евдокимов имеет связи с должностными лицами НКРЭКУ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ сообщило о подозрении экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрию Вовку, причастному к введению так называемой формулы "Роттердам+".

Кроме того, НАБУ задержало директора "Оператора рынка" Владимира Евдокимова за вероятную причастность к схеме с введением так называемой формулы "Роттердам+".

Отметим, Национальное антикоррупционное бюро опубликовало схему хищений из-за внедрения "Роттердам+".