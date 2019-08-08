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НАБУ задержало директора "Оператора рынка" Евдокимова

Новости » Экономика    08.08.2019 - 12:22
НАБУ задержало директора "Оператора рынка" Евдокимова
Фото: Владимир Евдокимов (УНИАН)

Евдокимова задержали по делу Роттердам+

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало директора "Оператора рынка" Владимира Евдокимова за предполагаемую причастность к схеме с введением так называемой формулы "Роттердам+". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что сегодня правоохранители сообщили о подозрении шести лицам, которые причастны к "Роттердам +" и нанесению убытков в размере 18,87 млрд гривен. Речь идет об экс-главе Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрии Вовке, действующем директоре "Оператора рынка" Владимир Евдокимове (бывший член НКРЭКУ) и других членов комиссии и представителях частной компании.  

По данным следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на Вовка с целью внедрения формулы "Роттердам +", которая в тарифе на электроэнергию содержит расходы на доставку угля в Украину, которые в действительности не проводились.

В марте 2016 комиссия ввела "Роттердам +", который принимался при расчете тарифа для всей тепловой генерации, что привело к росту стоимости всей электроэнергии и тарифов для промышленности, социальной инфраструктуры и бизнеса.

НАБУ утверждает, что в результате этих действий потребителям в течение 2016-2017 годов нанесен ущерб в размере 18,87 млрд гривен, из которых 14,3 млрд гривен получили инициаторы "Роттердам +".

"Одного из подозреваемых - экс-члена НКРЭКУ (Евдокимова, - ред.) - задержали. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно", - говорится в сообщении.Напомним, в феврале НАБУ пришло к НКРЭКУ с обыском по делу "Роттердам +". Тогда детективы заявили, что комиссия скрывает часть документов, содержащих отдельные элементы прогнозируемого расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию.

Напомним, в июне Кабинет министров назначил Владимира Евдокимова директором государственного предприятия "Оператор рынка".

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