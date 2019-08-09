Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі "Роттердам+"

Солом'янський районний суд міста Києва дозволив вийти з-під варти під заставу в 2 млн гривень одному з підозрюваних у справі "Роттердам+", колишньому члену НКРЕКП Володимиру Євдокимову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

Як повідомляється, НАБУ і САП підозрюють його причетності до нанесення 18,83 млрд гривень збитків від впровадження формули "Роттердам+".

Як відомо, НАБУ і САП просили суд взяти Євдокимова під варту з альтернативою застави в 50 млн гривень. Своє клопотання прокурор САП Віталій Пономаренко аргументував тим, що існують ризики перешкоджання слідству. За його словами, Євдокимов може переховуватися від слідства, оскільки 4 з 6 підозрюваних у цій справі вже перебувають за кордоном.

Крім того, він може незаконно впливати на свідків, спеціалістів, експертів, інших підозрюваних і знищити, сховати або спотворити речі і документи, які мають значення для розслідування. Зокрема, Євдокимов має зв'язки з посадовими особами НКРЭКУ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ повідомило про підозру екс-голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитру Вовку, причетному до введення так званої формули "Роттердам+".

Крім того, НАБУ затримало директора "Оператора ринку" Володимира Євдокимова за ймовірну причетність до схемі з введенням так званої формули "Роттердам+".

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро опублікувало схему розкрадання з-за впровадження "Роттердам+".