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Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Сольвару в деле о компенсации на жилье

Новости » Общество     20.12.2019 - 18:39
Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Сольвару в деле о компенсации на жилье
Фото: Руслан Сольвар (facebook.com/solvar.com.ua)

Бывшему народному избраннику назначили залог

Судья первой инстанции Высшего антикоррупционного суда по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) избрал меру пресечения экс-нардепу Руслану Сольвару, который незаконно получал компенсации на жилье в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что судья применил меру пресечения народному депутату VII созыва в виде залога в размере 370 тыс грн.

Суд также возложил на подозреваемого следующие обязанности: сообщать детективам НАБУ об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Напомним, 18 декабря прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратура и детективы НАБУ сообщили о подозрении екснардепу за незаконное получение 361,5 тыс гривен компенсации на расходы за наем номера в гостинице "Киев" из-за якобы отсутствия собственного жилья в столице.

Как известно, сегодня НАБУ объявило о подозрении в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за наем жилья в Киеве уже третьему бывшему нардепу.

РБК-Украина со ссылкой на источник в САП сообщало, что антикоррупционные органы подозревают в получении незаконной компенсации расходов на жилье в Киеве бывших нардепов Руслана Сольвар и Дмитрия Колесникова.

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