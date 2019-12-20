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Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Сольвару у справі про компенсації на житло

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 18:39
Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Сольвару у справі про компенсації на житло
Фото: Руслан Сольвар (facebook.com/solvar.com.ua)

Колишньому народному обранцю призначили заставу

Суддя першої інстанції Вищого антикорупційного суду за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) обрав запобіжний захід екс-нардепу Руслану Сольвару, який незаконно отримував компенсації на житло в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Зазначається, що суддя застосував запобіжний захід народному депутатові VII скликання у вигляді застави в розмірі 370 тис грн.

Суд також поклав на підозрюваного такі обов’язки: повідомляти детективів НАБУ про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному проваджені та здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Нагадаємо, 18 грудня прокурори Спеціалізована антикорупційна прокуратура та детективи НАБУ повідомили про підозру екснардепу через незаконне отримання 361,5 тис гривень компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" через начебто відсутність власного житла у столиці.

Як відомо, сьогодні НАБУ оголосило про підозру у незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за винайм житла у Києві вже третьому колишньому нардепу.

РБК-Україна з посилаанням на джерело в САП повідомляло, що антикорупційні органи підозрюють в отриманні незаконної компенсації витрат на житло в Києві колишніх нардепів Руслана Сольвара і Дмитра Колеснікова.

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