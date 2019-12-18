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Еще одному экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсаций на жилье

Новости » Политика     18.12.2019 - 14:43
Еще одному экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсаций на жилье
Иллюстративное фото (facebook.com/sap.gov.ua)

Бывший нардеп с квартирой в Киеве незаконно получил более 360 тыс. гривен

Антикоррупционные органы объявили подозрение еще одному бывшему нардепу, который незаконно получал компенсации на жилье в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что нардеп VIII созыва незаконно получил компенсацию на расходы за номер в гостинице "Киев", хотя получил по наследству квартиру в столице. По данным следствия, бывший депутат скрыл данный факт и получил более 360 тыс. гривен на проживание в Киеве.

"Бывшему избраннику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

В то же время САП не раскрывает имени подозреваемого.

Еще одному экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсаций на жилье

Напомним, вчера детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему нардепу VIII созыва, который получил компенсацию на жилье почти 740 тыс. гривен. По данным ряда СМИ, этим бывшим депутатом является Дмитрий Колесников, который входил во фракцию "Оппозиционного блока".

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