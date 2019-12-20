ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Уже третьему экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсации на жилье

Новости » Политика     20.12.2019 - 17:26
Уже третьему экс-нардепу объявили подозрение из-за компенсации на жилье
Иллюстративное фото (facebook.com/sap.gov.ua)

Экс-депутат незаконно получил 367 тыс. гривен выплат

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили еще одному народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за жилье в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кроме того, экс-депутату инкриминировалось совершение еще одного преступления - а именно внесение недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы.

Так, следствием установлено, что бывший народный депутат из конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве. Несмотря на это, он продолжал получать компенсацию за якобы выплачиваемую стоимость аренды номера в гостинице "Киев". За февраль 2018 года - август 2019 года экс-депутат незаконно получил 367 тыс. гривен выплат.

Кроме того, установлено, что бывший депутат в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год сознательно не отметил фактическое приобретение в собственность вышеуказанной квартиры, стоимость которой достигает около 10,91 млн гривен (недвижимость зарегистрировано на близкого человека) и дорогостоящих предметов быта. А в декларации по 2017 год бывший народный избранник не указал 5,24 млн грн доходов и расходов в размере 5,19 млн грн в связи с приобретением квартиры.

Бывшему нардепу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрение двум бывшим нардепам, которые незаконно получали компенсации на жилье в Киеве.

РБК-Украина писало, что по данным СМИ, одним из депутатов является Дмитрий Колесников, который входил во фракцию "Оппозиционного блока".

​Мэру Обухова сообщили о подозрении В НАБУ подтвердили обыски в здании телеканала "Думская"
Новости Украины подозрениеНАБУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь