Суд избрал меру пресечения Черновол

Фото: Татьяна Чорновил (РБК-Украина)

Следствие просило для Черновол домашний арест

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол, которую подозревают в убийстве человека. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, суд отправил Черновол под круглосуточный домашний арест почти на два месяца. Ей предписано являться к следователю и суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения, срок действия - до 8 июня.

Отметим, утром 16 апреля начались судебные слушания по делу Черновол.

РБК-Украина писало, что следствие по делу Черновол просило для нее домашний арест. Ее подозревают в том, что во время Майдана в феврале 2014 года она подожгла офис Партии регионов в Киеве, в результате чего погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

Напомним, на прошлой неделе у нее Государственное бюро расследований проводило у нее обыски. Позже стало известно, что обыски у экс-нардепа Татьяны Черновол проходили в рамках дела о гибели человека во время пожара в офисе Партии регионов во время Майдана. Позже стало известно, что ей вручили подозрение.

Добавим, что министр внутренних дел Арсен Аваков резко отреагировал на подозрение и обыски у Черновол. Он обратился к первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову.