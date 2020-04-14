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Дело Черновол: обвинение не просило задержания экс-нардепа

Новости » Политика     14.04.2020 - 13:05
Дело Черновол: обвинение не просило задержания экс-нардепа
Фото: Татьяна Чорновил (РБК-Украина)

Черновол не подозревается (обвиняется) в организации или участии в массовых протестах

Старона обвинения не обращалась о разрешении на задержание экс-нардепа Татьяны Черновол по делу поджога офиса Партии регионов. Об этом говорится в заявлении Государственного бюро расследований (ГБР).

Как отмечается, Черновол не подозревается (обвиняется) в организации или участии в массовых протестах.

"Задержание Т. Черновол после объявления сообщения о подозрении по отсутствию разрешения следственного судьи на ее задержание невозможно. О таком разрешении на задержание сторона обвинения не обращалась", - говорится в сообщении.

Напомним, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол пришла на допрос в деле об убийстве в Государственное бюро расследований.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе ГБР пришли с обысками в доме экс-нардепа Черновол. Чорновил заявляла, что обыски проходятся по делу о поджоге офиса Партии регионов в Киеве в феврале 2014 года.

Следствие сообщило, что поджог офиса Партии регионов на улице Липской произошел в промежуток времени между 11 и 12 часами дня 18 февраля 2014 года. При этом смерть Владимира Захарова, в причастности к которой подозревают Черновол, наступила раньше 13 часов.

Черновол пришла на допрос в ГБР по делу об убийстве ГБР обвинило Луценко в затягивании дела о поджоге офиса Партии регионов
Новости Украины Татьяна ЧорноволГБР
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