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Суд начал избирать меру пресечения Черновол

Новости » Политика     16.04.2020 - 10:29
Суд начал избирать меру пресечения Черновол
Фото: Татьяна Черновол (РБК-Украина)

Черновол подозревают в убийстве человека

Печерский суд Киева начал избирать меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, Черновол подозревают в убийстве человека по делу поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

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Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Четвер, 16 квітня 2020 р.

Отметим, следствие по делу Черновол просит для нее домашний арест. Ее подозревают в том, что во время Майдана в феврале 2014 года она подожгла офис Партии регионов в Киеве, в результате чего погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

В свою очередь, Черновол говорит, что офис был подожжен, чтобы отвлечь внимание правоохранителей во время расстрелов протестующих, однако следствие установило, что расстрелы на Майдане начались после поджога офиса Партии регионов.

Напомним, на прошлой неделе она написала на своей странице в Facebook, что у него проводят обыски сотрудники ГБР. Позже стало известно, что обыски у экс-нардепа Татьяны Черновол проходили в рамках дела о гибели человека во время пожара в офисе "Партии регионов" во время Майдана.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на обыски у Татьяны Черновол и вручении ей подозрения в убийстве, назвав действия Госбюро расследований "жаждой мести".

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