ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР проводит обыски у Черновол

Новости » Происшествия     10.04.2020 - 09:10
ГБР проводит обыски у Черновол
Фото: Татьяна Чорновол (facebook.com)

Нардеп написала, что обыски проходят по делу Майдана

Госбюро расследований проводит обыски в доме бывшего народного депутата Татьяны Черновол. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Нардеп написала, что обыски проходят по делу Майдана.

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана", - написала она.

ГБР проводит обыски у ЧерноволФото: обыски в Чорновол (facebook.com)

Обыски проходят в ее доме под Киевом в селе Гора Бориспольского района.

Черновол также опубликовала постановление об обыске, в котором говорится, что основанием для обыска стали события в феврале 2014 года, когда был захвачен офис Партии регионов на улице Липской. Это произошло после расстрела участников Революции Достоинства.

Фото: постановление об обыске (facebook.com/tchornovol)

Напомним, в Киеве провели 3 следственных эксперимента в рамках расследования так называемых дел Майдана.

Ранее сообщалось, что следователи ГБР сообщили о подозрении руководителю следственного отдела одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве по делу Майдана. Во время Революции Достоинства подозреваемый занимал должность старшего следователя одного из отделов районного управления МВД Украины в Киеве.

ГБР провело три следственных эксперимента по делам Майдана По делу Майдана объявили новое подозрение
Новости Украины Татьяна ЧорноволобыскГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь