Пожар в Одесском колледже: еще одной подозреваемой будут просить домашний арест

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения

Сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании заведующей хозяйством Одесского колледжа, где в декабре произошел трагический пожар, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Пока чиновнице сообщено о подозрении ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, которая повлекла тяжелые последствия.

"Следствие вместе с прокуратурой области будет ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что в июне 2014 года сотрудники Государственной службы Украины с чрезвычайных ситуаций Украины в области составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении.

Заведующая хозяйством, по мнению следствия, не предприняли мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Напомним, Киевский районный суд Одессы ранее избрал меру пресечения для директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любви Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста.