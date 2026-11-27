Вищий кримінальний суд Хорватії скасував рішення про передачу Німеччині українця Володимира Журавльова, підозрюваного у причетності до підриву "Північних потоків", та направив справу на повторний розгляд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на юридичну компанію "Катеринчук, Моор і партнери".
Рішенням від 23 листопада 2026 року апеляційна інстанція скасувала ухвалу суду міста Пула від 18 вересня щодо екстрадиції українця.
Суд визнав висновки першої інстанції передчасними і зобов’язав її отримати від Німеччини додаткові роз’яснення стосовно співвідношення двох європейських ордерів на арешт, правової кваліфікації та меж переслідування.
Також суд наголосив на необхідності дотримання прав людини і справедливості процедури.
За словами адвокатів, питання подальшої передачі Журавльова німецькій стороні наразі залишається відкритим.
Нагадаємо, що у вересні 2026 року хорватський суд у місті Пула ухвалив рішення про екстрадицію українця Володимира Журавльова до Німеччини за підозрою у причетності до диверсії на газопроводах "Північний потік".
Тоді сторона захисту одразу заявила про підготовку апеляції, а сам підозрюваний у відповідь на ухвалу суду планував оголосити безстрокове голодування.
Вже наприкінці вересня стало відомо, що Журавльов попросив політичного притулку у Хорватії.
Відомо, що ордер на його арешт німецька сторона видала ще в червні 2024 року, а затримали українця у Хорватії безпосередньо на знімальному майданчику голлівудського фільму про підводних диверсантів.