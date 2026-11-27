Нагадаємо, що у вересні 2026 року хорватський суд у місті Пула ухвалив рішення про екстрадицію українця Володимира Журавльова до Німеччини за підозрою у причетності до диверсії на газопроводах "Північний потік".

Тоді сторона захисту одразу заявила про підготовку апеляції, а сам підозрюваний у відповідь на ухвалу суду планував оголосити безстрокове голодування.

Вже наприкінці вересня стало відомо, що Журавльов попросив політичного притулку у Хорватії.

Відомо, що ордер на його арешт німецька сторона видала ще в червні 2024 року, а затримали українця у Хорватії безпосередньо на знімальному майданчику голлівудського фільму про підводних диверсантів.