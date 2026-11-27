Напомним, что в сентябре 2026 года хорватский суд в Пуле принял решение об экстрадиции украинца Владимира Журавлева в Германию по подозрению в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток".

Тогда сторона защиты сразу заявила о готовящейся апелляции, а сам подозреваемый в ответ на постановление суда планировал объявить бессрочную голодовку.

Уже в конце сентября стало известно, что Журавлев попросил политическое убежище в Хорватии.

Известно, что ордер на его арест немецкая сторона выдала еще в июне 2024 года, а задержали украинца в Хорватии прямо на съемочной площадке голливудского фильма о подводных диверсантах.