Суд у Херсоні залишив під арештом Вишинського

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Херсонський апеляційний суд залишив Вишинського під вартою до 28 грудня

Херсонський апеляційний суд сьогодні, 11 грудня, залишив під вартою підозрюваного у держзраді головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського до 28 грудня включно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Таке рішення на засіданні ухвалила колегія суддів, залишивши рішення Херсонського міського суду без змін.

"Наскільки стороні захисту відомо, далі орган досудового розслідування планує продовжити строк досудового розслідування ще на два місяці. А потім, я думаю, ми перейдемо до розгляду справи по суті", - повідомив один з адвокатів Кирила Вишинського Ігор Мокін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українського журналіста Романа Сущенко можуть обміняти на Вишинського. При цьому пізніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що питання звільнення Вишинського не є "темою для обміну".

Зазначимо, що 1 листопада, Херсонський міський суд продовжив Вишинському запобіжний захід до 28 грудня.

Зазначимо, Вишинського затримали в Києві в травні поточного року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ та обрано запобіжний захід. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.