Сущенко могут обменять на руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского, - Фейгин

По словам Фейгина, вынесенный Сущенко приговор открывает окно для его обмена на Вышинского

Украинского журналиста Романа Сущенко могут обменять на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сегодня, 4 июня 2018 года, после вынесения приговора, заявил представитель Сущенко в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин, сообщает РБК.

Так, по словам Фейгина, вынесенный Сущенко приговор открывает окно для его обмена на Вышинского.

"Возможности для обмена Романа Сущенко на Кирилла Вышинского есть. Я считаю, что этим нужно воспользоваться немедленно", - заявил Фейгин.

Кроме того, сообщается, что адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что готов участвовать в переговорах по данному обмену, но окончательно решение принимают политики.

Напомним, ранее сообщалось, что Сущенко в Российской Федерации приговорили к 12 годам тюрьмы.

Отметим, Вышинский был задержан в Киеве 15 мая текущего года сотрудниками СБУ. В тот же день ему было объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, СБУ провела обыски в офисе "РИА Новости", а также дома у Вышинского. В ходе следственных действий сотрудники СБУ обнаружили у Вышинского российский паспорт.