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Суд Харькова в третий раз признал незаконным переименование проспекта Григоренко

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Харьков, Четверг 10 июня 2021 17:59
Суд Харькова в третий раз признал незаконным переименование проспекта Григоренко Фото: Суд Харькова признал незаконным переименование проспекта Григоренко (сity.kharkov.ua)
Автор: РБК-Украина

Окружной административный суд города Харькова признал противоправным решение городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. Проспект переименовали в третий раз в феврале этого года.

Об этом сообщает "Суспільне".

"... удовлетворить частично. Признать противоправным и недействительным п. 1 решения Харьковского городского совета от 24.02.21 "О чествовании исторической памяти ...". В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", - заявила судья.

Напомним, в 2019 году мэрия Харькова вернула проспекту имя Маршала Жукова, который был переименован в рамках декоммунизации на проспект Петра Григоренко. Тогда по данному факту возбудили уголовное дело.

После этого апелляционный суд Харькова признал такое решение незаконным и запретил переименовывать проспект Григоренко.

Однако в феврале 2020 года горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова.

Второй апелляционный суд Харькова 15 февраля вновь переименовал проспект Жукова в честь Григоренко.

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