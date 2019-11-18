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Суд Гонконга отменил запрет на ношение масок протестующими

Новости » Политика     18.11.2019 - 08:57
Суд Гонконга отменил запрет на ношение масок протестующими
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/BastilleGlobal)

Суд признал запрет неконституционным

Высокий суд Гонконга отменил распоряжение городской администрации о запрете ношения масок участниками массовых протестов. Об этом сообщает AFP.

Суд признал запрет неконституционным, он "противоречит Основному закону", согласно которому Гонконг вернулся под власть Китая в 1997 году.

Отметим, в ночь на понедельник, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны после того, как антиправительственные демонстранты ранили сотрудника полиции.

Штурм университета продолжался всю ночь. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против митингующих. Предварительно полицейские оцепили территорию университета, заблокировав все входы и выходы. Университетский кампус, который протестующие занимали в течение нескольких дней, штурмовали день и ночь.

Кроме того, в Гонконге полиция в воскресенье вечером, 17 ноября, задержала десятки протестующих из числа студентов Политехнического университета.

Добавим, демонстранты уже пять месяцев выступают против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, получившей автономный статус после возвращения к китайскому правлению в 1997 году.

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