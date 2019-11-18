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Полиция Гонконга штурмовала Политехнический университет с протестующими студентами

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 05:20
Полиция Гонконга штурмовала Политехнический университет с протестующими студентами
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/AP)

Штурм университета, в котором находились 200 студентов, продолжался целую ночь

Полиция Гонконга попала в здание Политехнического университета с двумя сотнями протестующих, среди которых большинство студенты. Для этого полиция штурмовала кампус, передает The Associated Press.

Отмечается, что штурм университета продолжался всю ночь. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против митингующих. Предварительно полицейские оцепили территорию университета, заблокировав все входы и выходы. Университетский кампус, который протестующие занимали в течение нескольких дней, штурмовалидень и ночь.

Протестующие вышли из кампуса в понедельник утром после того, как президент Гонконгского политехнического университета объявил, что полиция согласилась приостановить применение силы.

Скорее всего, они хотели попытаться сбежать, однако полиция намерена их арестовать.

Напомним, в ночь на понедельник, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны после того, как антиправительственные демонстранты ранили сотрудника полиции.

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