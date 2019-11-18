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Полиция в Гонконге пригрозила митингующим применить боевые патроны

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 03:01
Полиция в Гонконге пригрозила митингующим применить боевые патроны
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/AP)

Столкновения в Гонконге в ночь на 18 ноября сконцентрировались возле Политехнического университета

В ночь на понедельник, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что это произошло после того, как антиправительственные демонстранты ранили в плечо сотрудника полиции. Большинство из протестующих - студенты, которые в ответ на окружение полицией применили залпы бензиновых бомб и кирпичей, брошенных самодельными катапультами.

Сотни протестующих в Гонконгском политехническом университете пытаются противостоять полицейской бронетехнике в ​​ожесточенных боях, которые продолжаются целый день и всю ночь.

Полиция пригрозила выстрелить боевыми патронами, если протестующие не прекратят бросать огонь и камни. Десятки демонстрантов уже получили ранения, у некоторых студентов ожоги от химикатов, которые были подмешаны в воду из водометов.

Напомним, в Гонконге полиция в воскресенье вечером, 17 ноября, задержала десятки протестующих из числа студентов Политехнического университета.

Демонстранты уже пять месяцев выступают против того, что они называют вмешательством Китая в дела в бывшей британской колонии, получившей автономный статус после возвращения к китайскому правлению в 1997 году. Пекин отрицает вмешательство в дела Гонконга и обвиняет иностранное влияние в беспорядках.

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