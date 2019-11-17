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В Гонконге задержали десятки протестующих студентов

Новости » Общество     17.11.2019 - 19:23
В Гонконге задержали десятки протестующих студентов
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/BastilleGlobal)

Ранее сообщалось, что в Гонконге произошли потасовки в студгородке, полиция распылила слезоточивый газ

В Гонконге полиция в воскресенье вечером, 17 ноября, задержала десятки протестующих из числа студентов Политехнического университета. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Сообщается, что сейчас на территории вуза остаются сотни участников беспорядков, несмотря на требование полиции разойтись. Правоохранители перекрыли прилегающие к кампусу улицы и блокируют все входы и выходы из университетского городка. Для переговоров прибыли семеро депутатов Законодательного совета от продемократической оппозиции.

Протестующие в масках, защитных касках и противогазах забрасывали полицейских кирпичами, бутылками с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Одному офицеру стрела вонзилась в ногу.

Кроме того, активисты подожгли полицейский фургон и пешеходный мост возле въезда в автомобильный туннель "Кросс-харбор" под проливом Виктория.

В настоящее время полицейские продолжают операции по разгону протестующих, не только возле университета, но и в целом ряде других районов в материковой части города, где отмечены вылазки радикалов. Полицейские применяют слезоточивый газ и спецгрузовики с водометами.

Напомним, РБК-Украина писало, что полиция во время протестов в Гонконге распылила слезоточивый газ на территории студгородка.

После нескольких часов перерыва во время протестов, когда митингующие спали на газонах и в университетской библиотеке, полиция выпустила новые порции слезоточивого газа. Активисты бросали взамен бензиновые бомбы, некоторые поджигали деревья за пределами кампуса.

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