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Суд Гонконгу скасував заборону на носіння масок протестувальниками

Новини » Політика     18.11.2019 - 08:57
Суд Гонконгу скасував заборону на носіння масок протестувальниками
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com/BastilleGlobal)

Суд визнав неконституційним заборону

Високий суд Гонконга скасував розпорядження міської адміністрації про заборону носіння масок учасниками масових протестів. Про це повідомляє AFP.

Суд визнав неконституційним заборону, вона "суперечить Основному закону", згідно з яким Гонконг повернувся під владу Китаю в 1997 році.

Зазначимо, в ніч на понеділок, 18 листопада, поліція Гонконгу оточила сотні протестувальників всередині Політехнічного університету і пригрозила застосувати бойові патрони після того, як антиурядові демонстранти поранили співробітника поліції.

Штурм університету тривав всю ніч. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти мітингувальників. Попередньо поліцейські оточили територію університету, заблокувавши всі входи і виходи. Університетський кампус, який протестувальники займали протягом декількох днів, штурмовали день і ніч.

Крім того, в Гонконзі поліція в неділю ввечері, 17 листопада, затримала десятки протестувальників з числа студентів Політехнічного університету.

Додамо, демонстранти вже п'ять місяців виступають проти втручання Китаю у справи в колишній британській колонії, яка отримала автономний статус після повернення до китайського правління в 1997 році.

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