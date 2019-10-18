Суд по Гладковскому: главное

18 октября суд начнет избирать меру пресечения Олегу Гладковскому, задержанному при попытке покинуть Украину. В чем подозревают бывшего замсекретаря СНБО и все подробности судебного заседания - в материале РБК-Украина.

НАБУ вручило Гладковскому подозрение

18 октября 2019 в Национальном антикоррупционном бюро сообщили о подозрении Олега Гладковского в нарушении двух статей Уголовного кодекса Украины (ч.2 ст. 364 и ст. 366-1). Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов.

В ходе следствия детективами НАБУ было установлено, что во время работы в СНБО Гладковский использовал свои полномочия для получения неправомерной выгоды.

В частности, это касается включения в госзаказ и последующей закупки грузовых автомобилей МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2". Данное предприятие входит в структуру ПАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс", конечным владельцем которой является сам Гладковский.

В результате незаконных действий чиновника государство понесло убытки на сумму более 10,62 млн грн.

Также в НАБУ установили, что Олег Гладковский не указал в декларации доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в Киеве. В 2016 году незадекларированный доход составил $ 54 тыс., в 2017 году - $63 тыс, в 2018 году - $47,5 тыс.

Вопрос о мере пресечения подозреваемому решит суд на заседании 19 октября.

Гладковского задержали при попытке покинуть Украину

17 октября стало известно, что Олег Гладковский задержан правоохранителями. Экс-чиновник прибыл в аэропорт “Борисполь” и собирался покинуть Украину, однако сотрудники пограничной службы отказали ему в вылете.

После он направился в ресторан KIDEV на Бориспольской трассе, где и был взят под стражу сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.

Фото: Задержание Олега Гладковского (112.ua)

По информации пресс-службы корпорации “Богдан”, Гладковский должен был вылететь в Брюссель для участия в открытии выставки автобусов Bus world 2019.

Экс-замсекретаря СНБО назвал свое задержаени незаконным

После задержания Олег Гладковский объявил о начале голодовки. Он заявил, что считает действия правоохранителей “произволом”. Отдельно подчеркнув, что в течение полугода неоднократно покидал пределы Украины для переговоров с партнерами по бизнесу и не был ограничен в выездах. Также по словам Гладковского, он сотрудничал с детективами НАБУ, предоставлял все необходимые сведения и объяснения.

Свое задержание бывший заместитель секретаря СНБО назвал политически мотивированным с целью создания картинки на телевидении. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте корпорации "Богдан".

Напомним, НАБУ начало расследование в отношении Гладковского в августе 2019 года по факту возможного уклонения от уплаты налогов в размере более 4,5 млн грн.

Кроме того, в феврале 2019 было опубликовано журналистское расследование о хищении средств в украинском оборонном секторе. Согласно выявленным фактам, первый зампредседателя СНБО Гладковский и глава “Укроборонпрома” Букин были организаторами схемы хищения средств по международному контракту на закупку запчастей для ремонта самолетов. После коррупционного скандала президент Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского с занимаемой должности в СНБО.