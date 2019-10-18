Основанием для задержания Гладковского стала информация о его оффшорах, - САП

Фото: Олег Гладковский (РБК-Украина)

По данным САП, Гладковский владеет корпоративными правами компаний, расположенных на оффшорных территориях

Одним из оснований задержания бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского стала имеющейся у прокуратуры информация о наличии у него имущества за рубежом и в оффшорах. Об этом заявил прокурор САП Юрий Олефир, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что Гладковский владеет корпоративными правами компаний, расположенных на оффшорных территориях.

"В дальнейшем после получения соответствующей информации от компетентного правоохранительного органа о намерениях вместе с семьей покинуть территорию Украины .. при наличии сведений о пребывании в собственности господина Гладковского имущества, в том числе жилых помещений на территории других государств. Также наличии корпоративных прав в ряду компаний, в том числе расположенных на оффшорных территориях .. в органа досудебного расследования не было другого выхода .. чем задержать его", - заявил Олефир.

Он отметил, что, учитывая эти данные, задержания Гладковского было обоснованным решением для установления истины и возможного привлечения подозреваемого к уголовной ответственности.

"Кроме этого была получена информация от пограничной службы о нестандартном поведении указанного лица. Он находился в международном аэропорту, где проходил процедуру по оформлению его выезда за границу. Это было не впервые. Он неоднократно пересекал границу и не раз проходил такие процедуры - по таможенному оформлению", - добавил он.

Напомним, прокуратура расследует дело Гладковского с апреля 2018 года. Прокуроры также проводили обыски на предприятиях Гладковского.

Также РБК-Украина сообщало, что суд начал избирать меру пресечения Олегу Гладковскому, задержанному при попытке покинуть Украину.