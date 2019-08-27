НАБУ начало расследование по делу Гладковского

Фото: Олег Гладковский (president.gov.ua)

Гладковского подозревают в уклонении от налогов на сумму в 4,5 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование относительно фактов возможного уклонения от уплаты налогов экс-первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что Гладковский подозревается в недекларировании более 4,5 млн грн налогов.

"НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем председателя СНБО на сумму более 4,5 млн грн. Сведения в ЕРДР внесены 27.08.2019", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в марте 2019 года в Украине произошел коррупционный скандал с хищением средств в оборонной сфере. Сообщалось, что экс-первый зам Секретаря СНБО Олег Гладковский совместно с директором "Укроборонпрома" Павлом Букиным организовали схему хищения средств, по которой за приборы для самолетов выплачивалась сумма в семь раз больше необходимой. В результате схемы Гладковский и Букин похитили миллионы на международном контракте по закупке оборудования.