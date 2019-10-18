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Прокуратура расследует дело Гладковского с апреля 2018

Новости » Политика    18.10.2019 - 21:21
Прокуратура расследует дело Гладковского с апреля 2018
Фото: Олег Гладковский (РБК-Украина)

Прокуроры также проводили обыски на предприятиях Гладковского

Прокуратура расследует дело бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского с 24 апреля 2018 года. Об этом заявил прокурор САП Юрий Олефир, передает корреспондент РБК-Украина.

Прокуроры также проводили обыски на предприятиях Гладковского.

"Данное уголовное производство расследуется еще с апреля 2018 года. За время расследования было проведено значительную часть следственных действий. Летом этого года было проведено несколько обысков в том числе на предприятиях, бенефициарным владельцем которых является подозреваемый господин Гладковский", - заявил Олефир.

Прокурор отметил, что правоохранители имели все основания для задержания Гладковского.

"Хотел бы объяснить, что именно 17 октября 2019 года, когда уже была стадия досудебного расследования, когда мы получали последние доказательства для сообщения о подозрении, была получена информация от правоохранительного органа о том, что господин Гладковский вместе с семьей принимает меры для того, чтобы с целью уклонения от уголовной ответственности покинуть территорию Украины".

Напомним, в пятницу Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения Гладковскому. Его задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Также РБК-Украина сообщало, что Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения для Гладковского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн.

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