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Суд Гааги не може проводити засідання у справі Путіна без його арешту

Фото: суд Гааги не може проводити засідання у справі Путіна без його арешту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародний кримінальний суд (МКС) не проводитиме засідання у справі російського диктатора Володимира Путіна, доки його не заарештують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МКС Ель Абдалли в ефірі телемарафону.

"Ми не можемо проводити слухання за відсутності людини (Путіна - ред.). Тому, доки вона не буде заарештована, ми не можемо проводити заочні засідання суду. Ми намагатимемося вирішувати цю справу за рахунок співпраці з іншими країнами, які визнають наші рішення" , - зазначив він.

При цьому спікер МКС додав, що ордер дає можливість Україні вимагати провести арешт Путіна, якщо він перебуватиме на території країн-підписантів Римського статуту.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, МКС видав ордер на арешт Путіна, оскільки він винен у депортації українців.

Пізніше стало відомо, що таке рішення може суттєво обмежити можливість Путіна виїжджати до інших країн.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінГаагаВійна Росії проти України