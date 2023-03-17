Суд Гааги не може проводити засідання у справі Путіна без його арешту

Міжнародний кримінальний суд (МКС) не проводитиме засідання у справі російського диктатора Володимира Путіна, доки його не заарештують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МКС Ель Абдалли в ефірі телемарафону.
"Ми не можемо проводити слухання за відсутності людини (Путіна - ред.). Тому, доки вона не буде заарештована, ми не можемо проводити заочні засідання суду. Ми намагатимемося вирішувати цю справу за рахунок співпраці з іншими країнами, які визнають наші рішення" , - зазначив він.
При цьому спікер МКС додав, що ордер дає можливість Україні вимагати провести арешт Путіна, якщо він перебуватиме на території країн-підписантів Римського статуту.
Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, МКС видав ордер на арешт Путіна, оскільки він винен у депортації українців.
Пізніше стало відомо, що таке рішення може суттєво обмежити можливість Путіна виїжджати до інших країн.
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