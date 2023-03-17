Суд Гааги не может проводить заседания по делу Путина без его ареста

Международный уголовный суд (МУС) не будет проводить заседания по делу российского диктатора Владимира Путина, пока его не арестуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МУС Эль Абдаллы в эфире телемарафона.
"Мы не можем проводить слушания при отсутствии человека (Путина - ред.). Поэтому, пока он не будет арестован, мы не можем проводить заочные заседания суда. Мы будем пытаться решать это дело за счет сотрудничества с другими странами, которые признают наши решения", - отметил он.
При этом спикер МУС добавил, что ордер дает возможность Украине требовать провести арест Путина, если он будет находиться на территории стран-подписантов Римского статута.
Напомним, сегодня, 17 марта, МУС выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в депортации украинцев.
Позже стало известно, что такое решение может существенно ограничить возможность Путина выезжать в другие страны.
Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
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