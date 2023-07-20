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Британія зняла санкції з російського олігарха Тинькова

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Британія, Четвер 20 липня 2023 15:50
Британія зняла санкції з російського олігарха Тинькова Фото: російський олігарх Олег Тиньков (life.ru)
Автор: Тетяна Степанова

Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

Згідно з документом британського уряду, з 20 липня з Тинькова знято санкції, які передбачають заморожування активів, заборону надання трастових послуг та в'їзд до країни.

Санкції Британії проти Тинькова

Російський бізнесмен Олег Тиньков потрапив під британські санкції через місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У березні цього року Тиньков офіційно звернувся до Міністерства закордонних справ Великої Британії з проханням виключити його зі списку санкцій.

"Я підтримую рішення уряду Великобританії запровадити санкції проти людей, які підтримують російського диктатора Володимира Путіна чи сприяють війні. Сумно, що вони помилково подумали, що я один із тих людей. Зняття санкцій з мене було б справедливим і сигналізувало, що західні санкції спрямовані не на всіх росіян, а лише на тих, хто підтримує Путіна та його вторгнення", - йдеться у заяві російського олігарха.

Раніше Тиньков заявив, що офіційно відмовився від російського громадянства.

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Великобританія Санкції проти Росії
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