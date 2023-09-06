Суд Євросоюзу скасував санкції проти російського бізнесмена Шульгіна

Суд Європейського союзу сьогодні, 6 вересня, зняв санкції проти засновника російської компанії Ozon Олександра Шульгіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на суд ЄС .

Що цьому передувало

8 квітня 2022 року ЄС запровадив санкції проти Шульгіна. Тоді їх обґрунтували тим, що він був впливовим бізнесменом і гендиректором компанії Ozon.

У день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шульгін прийшов на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, який обговорював із російськими бізнесменами подальшу діяльність в умовах санкцій.

Уже 11 квітня Шульгін залишив посаду гендиректора Ozon і вийшов зі складу ради директорів.

Що буде далі

Рішення про зняття санкцій із Шульгіна набуде чинності після закінчення терміну на подання апеляції з боку Ради ЄС.

Зазначається, що це може бути першим випадком, коли ЄС зняв санкції з російського бізнесмена. Раніше обмеження знімали лише з родичем бізнесменів.

Яскравим прикладом було зняття санкції з матері російського бізнесмена і ватажка ПВК "Вагнера" Віолетти Пригожиної.

Що відомо про компанію та Шульгіна

"Ozon" - найстаріший російський універсальний інтернет-магазин; за даними дослідницького агентства Data Insight, другий за оборотом онлайн-магазин Росії. Компанія з'явилася в 1998 році.

Шульгін російський бізнесмен, який також перебуває під санкціями Британії, Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії та України.

Зняття санкції з російських бізнесменів

У липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

Також співзасновник компанії "Яндекс" Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього. Це сталося після його першого засудження війни РФ проти України.

Сьогодні стало відомо, що суд Європейського Союзу відхилив апеляцію на санкції Геннадія Тимченка, російського олігарха та давнього союзника президента Володимира Путіна, занесеного до чорного списку після вторгнення Москви до України у 2022 році.