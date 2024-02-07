UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд ЄС відмовився знімати санкції проти російського олігарха Усманова

Архівне фото: Алішер Усманов (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський олігарх у сфері металургійної та телекомунікаційної галузі Алішер Усманов залишиться в списку санкцій Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вищий суд ЄС відхилив його апеляцію. 

У 2022 році Євросоюз описав Усманова як людину, що має особливо тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Він активно підтримував політику російського уряду щодо дестабілізації України", - йдеться в рішенні ЄС про санкції.

Хто ще залишиться під санкціями

Європейський суд також відхилив аналогічну апеляцію колишнього першого віцепрем'єра Росії Ігоря Шувалова.

ЄС охарактеризував його як такого, що підтримує дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Зняття санкції з російських бізнесменів

У липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

У вересні суд ЄС зняв санкції із засновника російської компанії Ozon Олександра Шульгіна.

Також у листопаді суд Євросоюзу ухвалив рішення про виключення із санкційного списку сина російського олігарха Олександра Пумпянського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська ФедераціяСудСанкції проти Росії