Суд ЄС зобов'язав виключити із санкційного списку сина російського олігарха

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду .

Син олігарха хотів вимагати компенсації моральної шкоди в розмірі 100 тисяч євро, однак суд йому відмовив.

Також Рада ЄС зобов'язана сплатити за нього судові витрати.

Що відомо про Олександра Пумпянського

Олександр Пумпянський потрапив до санкційних списків у середині березня 2022 року, після чого обмеження щодо нього двічі продовжували.

Причиною для введення санкцій стало те, що він перебував у раді директорів Трубної металургійної компанії, яка співпрацює з російськими держпідприємствами - "Роснафтою", "Газпромом" і РЖД.

Після потрапляння під санкції Пумпянський покинув ради директорів ТМК, групи "Сінара" і банку "Сінара".

Чим займається його батько

Дмитро Пумпянський - російський підприємець, президент Свердловського обласного Союзу промисловців і підприємців, голова Наглядової ради Уральського федерального університету.

Через підтримку російської агресії перебуває під персональними міжнародними санкціями Євросоюзу, США та низки інших держав. Раніше він намагався домогтися в суді скасування санкцій, однак йому в цьому було відмовлено.

Зняття санкції з російських бізнесменів

У липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

У вересні суд ЄС зняв санкції із засновника російської компанії Ozon Олександра Шульгіна.

Сьогодні повідомлялось, що Герман Хан, співзасновник інвестиційної компанії LetterOne, програв судовий процес проти санкцій Європейського союзу через його тісні зв'язки з президентом Володимиром Путіним та впливову роль у Росії.