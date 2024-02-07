Суд ЕС отказался снимать санкции против российского олигарха Усманова

Российский олигарх в сфере металлургической и телекоммуникационной отрасли Алишер Усманов останется в санкционном списке Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Высший суд ЕС отклонил его апелляцию.
В 2022 году Евросоюз описал Усманова как человека, имеющего особенно тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Он активно поддерживал политику российского правительства по дестабилизации Украины", - говорится в решении ЕС о санкциях.
Европейский суд также отклонил аналогичную апелляцию бывшего первого вице-премьера России Игоря Шувалова.
ЕС охарактеризовал его как поддерживающего действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
В июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.
В сентябре суд ЕС снял санкции с основателя российской компании Ozon Александра Шульгина.
Также в ноябре суд Евросоюза принял решение об исключении из списка санкционного сына российского олигарха Александра Пумпянского.
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